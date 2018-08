Onderzoek naar betrokkenheid Iran bij liquidatie

Het tweede onderzoek wordt gedaan door de landelijke eenheid van de recherche, die zware en complexe criminaliteit onderzoekt. Het onderzoek naar de twee Amsterdammers die op 15 december 2015 de liquidatie zouden hebben uitgevoerd, Anoaur A. (27) en Moreo M. (35), is gedaan door de recherche van Midden-Nederland.



De officieren van justitie in de zaak tegen de 'uitvoerders' bevestigden vrijdagochtend dat Naoufal F. wordt verdacht van het geven van de moordopdracht, zoals Het Parool donderdag schreef. Voor de zaak tegen de Amsterdammers vinden de aanklagers het eventuele politieke motief van de opdrachtgevers irrelevant, omdat die blijkens onderling emailverkeer juist níet wisten en wilden weten wie zij liquideerden en waarom.



Almere

Slachtoffer Mohammad Reza Kolahi Samadi woonde al decennia in Almere onder de schuilnaam Ali Motamed. Direct na de moord werd duidelijk wie hij werkelijk was. Mohammad Reza Kolahi Samadi was in Iran veroordeeld tot de dood door ophanging, als hoofdverantwoordelijke voor de beruchtste bomaanslag in de politieke geschiedenis van Iran.



Daarbij kwamen in juni 1981 in Teheran 73 partijbonzen van de Islamitische Republikeinse Partij om het leven, onder wie de tweede man naast ayatollah Ruhollah Khomeini toentertijd.



Iraanse regime

Zeker omdat de recherche geen enkel ander motief heeft gevonden, gaan ingewijden ervan uit dat het Iraanse regime de opdracht heeft gegeven voor de liquidatie eind 2015 in een Almeerse woonwijk.



In juni zette Nederland twee Iraanse diplomaten het land uit, volgens een Iraanse krant was dat een diplomatieke straf omdat de AIVD sterke aanwijzingen heeft dat Iran betrokken was bij de moord in Almere en de liquidatie van een Iraanse activist in november 2017 in Den Haag.