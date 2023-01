Onderzoekers: kabinetsplan voor krimp Schiphol is arbitrair en eenzijdig

Stad als spons: zo moet worden voorkomen dat er in een droge zomer geen water meer uit de kraan komt

Het water mag dan soms met bakken uit de lucht komen, het waterschap breekt zich nu al het hoofd over de zomer. Want als er minder smeltwater van de nu nog groene Alpen in de Rijn stroomt, kan dat problemen geven in het Groene Hart. Hoe de regen van nu te bewaren voor later?

12 januari