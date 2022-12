Ongedocumenteerde vangt vaak bot bij huisarts; Dokters van de Wereld opent post op Osdorpplein

NieuwsUit nood opent de organisatie Dokters van de Wereld in januari een huisartsenpost voor ongedocumenteerden op het Osdorpplein. Zo moeten de illegale Braziliaanse schoonmaker en de uitgeprocedeerde asielzoeker laagdrempelig naar de dokter kunnen. ‘Dit is een signaal aan de samenleving.’

Een medische noodpost in Nederland? Volgens Dokters van de Wereld, een broertje van Artsen zonder Grenzen, is het hard nodig. Ook in een ontwikkeld land als Nederland.

“Op papier is de huisartsenzorg voor ongedocumenteerden goed geregeld, maar in de praktijk valt het vaak tegen,” zegt de Amsterdamse huisarts Wim Willems (64), die in het verleden veel ongedocumenteerden behandelde en nu als vrijwilliger gaat helpen bij de post in Amsterdam Nieuw-West.

In theorie maken uitgeprocedeerde asielzoekers of illegale arbeidsmigranten gebruik van bestaande huisartsenpraktijken. Die worden betaald uit een apart potje van het ministerie van Volksgezondheid. Dat gebeurt marktconform, via een zogenoemde CAK-regeling.

Niet de makkelijkste patiënten

Steeds minder huisartsen willen de zorg voor ongedocumenteerden echter op zich nemen, zegt Jasper Kuipers, directeur van Dokters van de Wereld. De huisarts komt immers al om in het werk. Daarnaast is het CAK-declaratiesysteem omslachtig en zijn ongedocumenteerden doorgaans niet de makkelijkste patiënten. Vaak is er een taalbarrière, en de groep is minder goed bereikbaar dan de gedocumenteerde patiënt. Toch blijven huisartsen nodig, ook voor verwijzingen naar het ziekenhuis.

Daarom begint de hulporganisatie volgende maand dus zelf een huisartsenpost op het Osdorpplein, die deze woensdag al feestelijk wordt geopend. Voor de bemensing huurt Dokters van de Wereld artsen in en maakt ze gebruik van medici die hun diensten vrijwillig aanbieden. De post is straks drie middagen per week geopend: maandag, woensdag en vrijdag.

Zorgbus

Dokters van de Wereld – gefinancierd uit particuliere giften en goededoelenfondsen – merkt dat er meer behoefte is aan medisch advies en toeleiding naar laagdrempelige zorg. In 2019 werd de organisatie via de zorgbus – een als minihuisartsenpraktijk ingerichte bus die op verschillende plekken in Amsterdam en Den Haag neerstrijkt – 1554 keer geconsulteerd. In 2021 was dat opgelopen naar 2281.

De toename heeft onder meer te maken met de pandemie, stelt Kuipers. De illegale Filippijnse au pair of Braziliaanse schoonmaker verloor bijvoorbeeld het inkomen, wat ook medische gevolgen had. “Ook zien we een flinke toename in de vraag naar anticonceptie en abortus.”

Strategisch gekozen

De vestiging van de praktijk op het Osdorpplein is strategisch gekozen. De Kruispost op de Oudezijds Achterburgwal biedt al soortgelijke zorg aan. “Omdat de Kruispost ’s avonds open is, zijn wij dat overdag,” aldus Kuipers.

De opening van de huisartsenpost moet volgens hem ook worden gezien als ‘een signaal aan de samenleving’. Niet alleen vestigt het initiatief in alle openheid de aandacht op de illegale werknemers die deel uitmaken van de Nederlandse economie, ook is het een ‘kanarie in de kolenmijn’.

Eenmalige subsidie

“Het huidige zorgstelsel loopt steeds verder vast. Dat zie je vaak het eerste aan de randen van het systeem. Dat is precies de plek waar ongedocumenteerden zich bevinden. Wat nu voor hen geldt, zal bij toenemende druk ook voor anderen gaan gelden. De toegankelijkheid van de huisarts komt dan in het geding.”

De gemeente Amsterdam streeft ernaar dat ongedocumenteerden voor medische hulp zoveel mogelijk terugvallen op reguliere huisartsen, maar ondersteunt het initiatief van Dokters van de Wereld. “Er is een eenmalige subsidie verstrekt van 81.000 euro,” aldus een woordvoerder van wethouder Rutger Groot Wassink (Opvang Ongedocumenteerden).

Net als de gemeente hoopt Dokters van de Wereld dat de noodpost tijdelijk is. “Een parallel zorgsysteem opzetten is het laatste wat wij willen,” aldus directeur Kuipers.

10.000 tot 20.000 ongedocumenteerden Hoeveel ongedocumenteerden er in Nederland zijn, is niet te zeggen. Volgens het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid ging het bij de laatste schatting uit 2017-2018 om 23.000 tot 58.000 mensen zonder verblijfspapieren. In de gemeente Amsterdam zou het gaan om 10.000 tot 20.000 personen.