Ongeveer 2000 bezoekers tijdens open huis musea aan de Amstel

Het Amsterdam Museum zit momenteel vanwege een grootschalige verbouwing in een vleugel van het museumcomplex aan de Amstel. De serie Dutch Heritage Amsterdam ontstond nadat onlangs de Hermitage in de hoofdstad de banden verbrak met het gelijknamige staatsmuseum in Sint-Petersburg vanwege de oorlog in Oekraïne. De komende tijd lenen diverse musea een topstuk uit voor de serie, terwijl de organisatie zich in de tussentijd beraadt op plannen voor de toekomst.