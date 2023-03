Onrust in top van Waternet houdt aan, ook na vertrek algemeen directeur

Nieuws Koude rillingen bij afgedankte doodskist op de stoep: ‘Soms lagen we er zelfs in’

Het was voor menigeen even schrikken: de zware doodskist die pardoes op de Keerwal in het Centrum stond. De reacties varieerden van ‘bah, wat luguber’ tot ‘zeker een feestje gehad’. Hoe het ding op straat belandde, was iedereen een raadsel.