Ontploffing bij horecazaak Amsterdam

KNVB: klacht antisemi­tis­me trainer GeuzenMid­den­meer terecht

29 mei De KNVB tuchtcommissie heeft een klacht over antisemitisme over een jeugdtrainer van voetbalclub GeuzenMiddenmeer gegrond verklaard. De bewuste persoon is door de KNVB geschorst voor de eerste drie maanden van het nieuwe seizoen.