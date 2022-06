Ontsnapte tbs’er Luciano Dijkman aangehouden op A12 bij Den Haag

Amsterdammer Luciano Dijkman (24), een van de twee voortvluchtige tbs’ers die ontsnapte uit een tbs-kliniek in Nijmegen, is opgepakt.

Luciano Dijkman.

Dijkman werd rond 18.15 uur door een speciale eenheid gearresteerd op de A12 bij Den Haag. Bij de aanhouding werd ook een politiehelikopter ingezet.

Dijkman ontsnapte vorige week samen met de 27-jarige Sherwin Windster uit tbs-kliniek De Pompestichting in Nijmegen. Dijkman ontsnapte al eerder en was de jongste op de Nationale Opsporingslijst. De politie verspreidde eerder de volledige identiteit en foto's van de voortvluchtigen in de hoop ze snel te arresteren.

Dijkman en Windster kropen dinsdag 21 juni rond 20.30 uur door een gat in een hek, dat was geknipt door handlangers. Daarna verdwenen ze in een vluchtauto.

Begrafenisbezoek

Luciano Dijkman is al zijn hele leven betrokken bij zware misdrijven, waaronder gewelddadige overvallen. In 2015 ontvluchtte hij een jeugdinrichting in Lelystad toen hij toestemming kreeg om een begrafenis te bezoeken.

Later pleegde Dijkman een gewapend overval op een hotel, nadat hij uit een instelling was ontsnapt. Hij kreeg een onvoorwaardelijke PIJ-maatregel opgelegd, een soort jeugd-tbs. Ingewijden vermoeden dat Dijkman en Sherwin Windster elkaar kennen uit de tijd dat beiden in de jeugd-tbs zaten.

Op 27 september 2018 werd de toen 20-jarige Dijkman veroordeeld tot vijf jaar cel voor een poging tot woninginbraak én een gewelddadige gewapende overval op een villa 1,5 kilometer verderop in Amsterdam-Zuid. Daarbij woog vooral de gewapende overval zwaar, waarbij midden op de dag de bewoner van de villa werd mishandeld, bedreigd en in de badkamer en slaapkamer vastgebonden. Hij brak daarbij zijn neus en een rib.

‘IS-achtige bedreigingen’

Dijkman en zijn toen 21-jarige medeplichtige sneden het slachtoffer met een mes in de rug onder ‘IS-achtige bedreigingen’ dat hij zou worden onthoofd, zo werd besproken tijdens de strafzaak. Nadat hij was vastgebonden, kreeg het slachtoffer een vuurwapen in zijn mond geduwd en werd hem te verstaan gegeven dat hij zou ‘sterven als een hond’ en dat zijn vrouw en kind bij thuiskomst zouden worden verkracht. De overval duurde ongeveer een uur.

Dijkman en zijn mededader gingen er met de Maserati van de bewoner vandoor, plus geld, papieren en sieraden. De Maserati werd later in Nieuw-West teruggevonden. Dijkman en zijn mededader konden mede dankzij de beelden van een bewakingscamera worden gepakt.

Justitie eiste zes jaar cel plus tbs, maar de rechtbank achtte vijf jaar cel voldoende. In hoger beroep kreeg hij alsnog tbs met dwangverpleging bovenop de vijf jaar cel.

Sherwin Benshomin Windster is in 2019 veroordeeld tot vijf jaar en zes maanden gevangenisstraf en tbs voor een dubbele afpersing en een gewapende overval waarbij een van de slachtoffers overleed. Hij is nog steeds voortvluchtig.