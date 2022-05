‘Onveilige’ Arenatunnel krijgt vluchtdeuren en heropent op 1 juni

NieuwsDe tunnel onder de Johan Cruijff Arena gaat over drie weken weer open. Eind december werd de tunnel voor onbepaalde tijd gesloten, omdat de brandveiligheid niet in orde was. Om die te verbeteren laat de gemeente vluchtdeuren plaatsen.