Ook de hond kan een ijsje halen bij Miuz Gelato & Coffee

Op naar Miuz Gelato & Coffee voor hondenijs: de hond op de foto is alvast onderweg.

Eigenaar van de Italiaanse ijssalon Carlos Peteroni (44) merkte op dat honden vaak een likje ijs willen van hun baasje. “Honden vinden ijs heel lekker, maar ze mogen het niet want er zit te veel suiker in.”

Met behulp van een dierenarts heeft ijssalon Miuz Gelato & Coffee vervolgens een recept ontwikkeld dat laag in suikers is, en lactosevrije melk bevat.

De zaak opende afgelopen zomer, en op drukke dagen gingen er tot wel veertig hondenijsjes over de toonbank. Maar ook nu, met temperaturen van tegen het vriespunt aan, worden er meer dan tien ijsjes per dag verkocht. “In Amsterdam is hondenijs nog een onbekend concept, maar in Italië komt dit wel vaker voor. Daar is het vooral in de zomer erg warm, en zoeken honden afkoeling,” zegt Peteroni.

Eén smaak: vanille

Er is één smaak, vanille. “De smaak is simpel, maar het heeft geen zin om voor honden meerdere smaken te maken. Stukjes chocolade of koek laten we er nog even buiten.”

Het ijs is verkrijgbaar in één formaat, ‘een afgewogen juiste portie’ en kost vijf euro. Hondenhoorntjes zijn er niet, het ijs komt in een bakje. Grote honden mogen ook twee bakjes bestellen. En een opsteker voor de nieuwsgierige baas: het ijs is ook voor mensen en een goede optie, als je minder suiker wilt eten.

Wie met de huidige kou een tocht naar de ijssalon niet ziet zitten, kan zijn hond overigens ook thuis bedienen: het ijs wordt aan huis bezorgd. Als hondenbezitter kun je in de zaak ook een warme kop koffie komen drinken.