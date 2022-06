Ook Getir vecht sluiting darkstore in De Pijp aan bij de rechter

NieuwsNa Gorillas stapt ook flitsbezorger Getir naar de rechter om de sluiting van zijn darkstore in De Pijp aan te vechten. Eigenlijk had het distributiecentrum vrijdag dicht gemoeten van de gemeente, maar tot de rechter uitspraak doet, mag het openblijven.

De gemeente kondigde medio april al aan dat de distributiecentra van flitsbezorgers Gorillas, Getir en Zapp in De Pijp dicht moeten omdat de ‘impact op de buurt te groot’ zou zijn en ze niet in het bestemmingsplan passen. Vorig jaar klaagden buurtbewoners in Het Parool over de komst van de zogeheten darkstores. “Dit is geen normale stadsherrie meer,” aldus destijds een buurtbewoner.

College niet overtuigd ondanks maatregelen

De drie flitsbezorgers zijn de afgelopen weken tegen het besluit van de gemeente in beroep gegaan, maar hebben het college niet kunnen overtuigen, ondanks dat ze in de tussentijd maatregelen hebben genomen. Zo kwamen de bezorgdiensten met een gedragscode waarmee ze conflicten met gemeenten en omwonenden van hun filialen willen voorkomen.

Getir wilde afgelopen woensdag niet in de media reageren ‘om het lopende proces niet te verstoren’. “We zien er in het algemeen naar uit om met de nieuwe wethouder een constructieve relatie op te bouwen, waarin samenwerking vooropstaat,” vertelde een woordvoerder.

Darkstore open tot uitspraak

Het bedrijf liet toen nog in het midden of het voor vrijdag nog naar de rechter zou stappen, maar inmiddels meldt de gemeente dat dat gebeurd is. Tot er een uitspraak van de rechter ligt, mag de Getir-vestiging in de Eerste Jacob van Campenstraat openblijven. Het is nog onduidelijk wanneer die uitspraak volgt. Getir is vrijdag opnieuw om een reactie gevraagd.

De darkstore van Zapp in de Daniël Stalpertstraat is wel gesloten. Het bedrijf wil nog met de nieuwe wethouder Reinier van Dantzig (Ruimtelijke Ordening) in gesprek. Voorlopig zegt het bedrijf bij klanten in De Pijp te blijven bezorgen via andere vestigingen.

Zapp in Fagelstraat wel dicht

Een darkstore van Zapp in West in de Fagelstraat moest eind april wel al de deuren sluiten omdat hij volgens de gemeente niet in het bestemmingsplan paste. Het bedrijf vocht die sluiting aan bij de rechter, maar kreeg geen gelijk.

Bij Gorillas aan het Gerard Douplein is vrijdag ook nog veel bedrijvigheid. Die flitsbezorger stapte al eerder naar de rechter. De bewuste zaak dient 20 juni en tot er uitspraak is gedaan, zal ook die darkstore open mogen blijven.

