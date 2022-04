Ook in Amsterdam sneeuw: hier en daar problemen

De brandweer is donderdagnacht samen met Rijkswaterstaat en reddingsdienst KNRM uitgerukt naar de Krijn Taconiskade op IJburg en de Noorder IJdijk in Noord. Daar dreigden woonboten los te raken door het hoge water dat werd veroorzaakt door harde wind en waterstuwing. Na controle bleken de woonboten goed vast te zitten en vertrok de brandweer toen bleek dat het waterpeil niet verder zou stijgen.

Amsterdam

Donderdagavond was ook de hoofdstad aan de beurt. Vooral in Noord-Holland was er intensieve sneeuwval die gladheid veroorzaakte. Het KNMI had vanaf 20.00 uur code geel afgekondigd, dat nog geldt tot 09.00 uur. Om de gladheid op wegen in de stad te bestrijden heeft de gemeente strooiwagens ingezet.