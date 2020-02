Opgestapte interim-directeur wilde vuilverbranding AEB zelf kopen

De onlangs opgestapte interimbestuurder Koos de Vink, die aangetrokken was om vuilverbranding AEB er weer bovenop te helpen, wilde het bedrijf graag zelf kopen. Dat vond de gemeente onverenigbaar met zijn rol als leidinggevende.

Dat bevestigen ingewijden in het stadhuis. De Vink had een zogenaamde ‘management buy out’ van de getroubleerde vuilverbranding AEB op het oog, nadat hij het bedrijf er in de afgelopen maanden samen met algemeen directeur Paul Dirix weer redelijk bovenop heeft geholpen.

Maar Amsterdam gaat het bedrijf in opdracht van de gemeenteraad extern verkopen aan de hoogste bieder via een zogenaamd ‘competitief verkoopproces’, en heeft daar in februari de eerste stappen toe gezet. Die verschillende belangen maakten een verlenging van de aanstelling van De Vink als statutair directeur onmogelijk.

Vorige week kondigde De Vink aan dat hij terugtreedt als statutair directeur. Volgens hem is er inmiddels sprake van ‘broos’ herstel, en kan hij onder de door de gemeente gestelde voorwaarden niet doorgaan met zijn werk als interim-directeur. Die voorwaarden sluiten onder meer een ‘management buy out’ van AEB uit. Naar verluidt zouden er grote juridische risico’s bestaan bij een onderhandse verkoop van een publiek bedrijf als AEB. Dit bleek eerder ook een onoverkomelijke hindernis bij de mislukte verkoop van AEB aan sloop- en recyclingbedrijf Beelen.

80 miljoen euro noodsteun

Afgelopen zomer moest AEB vier van de zes verbrandingslijnen sluiten na acute veiligheidsrisico’s en technische problemen. Hierdoor raakte het bedrijf, eigendom van de gemeente Amsterdam, in financiële problemen. In totaal heeft Amsterdam 80 miljoen euro noodsteun toegezegd aan AEB waarvan ruim 35 miljoen euro is benut.

Inmiddels worden er, volgens wethouder Victor Everhardt (deelnemingen) dankzij de directeuren De Vink en Dirix, weer zwarte cijfers geschreven bij AEB. Wel besloot het stadsbestuur dat AEB niet langer in gemeentehanden kan blijven, om financiële tegenvallers in de toekomst te voorkomen.

De veiling van AEB aan een externe koper is het gevolg van een politieke deal. In augustus van 2019 was het idee om AEB onderhands te verkopen aan Beelen. Maar de linkse partijen in de coalitie hadden de voorkeur voor verkoop aan een publieke instelling, zoals vuilverbranding HVC uit Alkmaar. Daarop trad D66-wethouder Udo Kock af, hij vond dit een slecht idee dat Amsterdam veel geld zou kosten.

D66 stemde in met het publieke scenario, mits AEB verkocht zou mogen worden als de deal met HVC niet door ging. Kort daarna bleek dat de aandeelhouders van HVC geen belangstelling hadden voor AEB, waarop het stadsbestuur alsnog moest verkopen.