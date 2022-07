Opinie: ‘Een verschraling van het ov heeft verstrekkende economische en sociale gevolgen’

Volledig scherm © Getty Images/EyeEm

Ov-verschraling

Het hoge woord is eruit: staatssecretaris Vivianne Heijnen wil niet het benodigde bedrag beschikbaar stellen om verschraling van het openbaar vervoer te voorkomen. Het GVB geeft aan niet op de huidige manier door te kunnen als het volledige tekort niet gevuld wordt. Het gevolg is dat vooral de zogeheten ‘sociale lijnen’ klappen krijgen. Dat zijn bus- en tramlijnen die niet altijd vol zitten en betaald worden uit de winsten van de drukkere lijnen. Logischerwijs bevinden deze lijnen zich veelal in de buitenwijken.

In de laatste jaren heeft het openbaar vervoer in stadsdeel Nieuw-West grote klappen gekregen. Denk aan de wijk Eendracht waar men sinds 2015 zonder enige vorm van openbaar vervoer zit. Of tram 14 die in 2018 geheel uit het stadsdeel is verdwenen. Dat wethouder Van der Horst nu stelt dat nóg meer bus- en tramlijnen geschrapt zouden kunnen worden is op zijn zachtst gezegd zorgwekkend. Langzamerhand houden we geen lijnen meer over die geschrapt kunnen worden.

De Vervoerregio Amsterdam, waarin veertien gemeenten zitten, zit met een tekort van 60 miljoen euro voor 2023. De Vervoerregio geeft aan zelf 36 miljoen euro beschikbaar te kunnen stellen. Dat brengt het tekort voor de hele regio terug naar 24 miljoen euro. Kunnen de veertien gemeenten echt niet dat bedrag ophoesten als laatste redmiddel? De rekening zou naar ratio van het aantal inwoners verdeeld kunnen worden over de gemeenten. Amsterdam zou dan ongeveer 13,4 miljoen euro moeten betalen.

Een verschraling van het openbaar vervoer heeft verstrekkende economische en sociale gevolgen. De gemeenten binnen de Vervoerregio zouden eens moeten nagaan hoe dat zich verhoudt tot het tekort van 24 miljoen euro. Laat de gemeenten met een plan B komen. Gaan we echt toestaan dat het openbaar vervoer verder verschraalt?

Tanay Bilgin, Stadsdeelcommissielid Nieuw-West namens FVD

Buiging voor Defne

Een hele diepe buiging voor Defne Çelik (Het Parool 8 juli). Wat een enorme prestatie en die geweldige cijferlijst! Het Amsterdams Lyceum verdient ook een compliment, om dit voor Defne mogelijk te maken. Fijn om eens iets inspirerends te lezen, tussen alle ellende.

Marieke Duppen, Amsterdam

Rijxmans uitjes

“Moeten we dan van iedereen in een publieke functie gaan vragen alle kennissen en vrienden in een openbaar register bij te houden?”, is Rijxmans reactie nadat er vragen zijn gesteld over een vakantie met een staatssecretaris en een uitje met een hoge ambtenaar. Nee, dat hoeft niet. Je zou als wethouder kunnen weten dat zo’n registratie niet nodig is als je een goed functionerend moreel kompas hebt.

Lien Bos, Amsterdam