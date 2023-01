Opinie: ‘Maak van de Rode Loper de Gouden Loper: volledig autoluw’

Veel Amsterdammers mijden de Dam en het Rokin vanwege de toeristenovervloed. En wie daar op een willekeurige vrijdag- of zaterdagavond toevallig belandt, valt van schrik van de fiets. De beruchte Bijenkorffile van gemakzuchtige winkelaars heeft zich ongemerkt uitgebreid naar een avond- en nachtspektakel waar het Light Festival niks bij is.

Wat is daar dan wel te zien? Het lijkt een file, maar het is een dolgedraaid rondje. Ik noem het de ‘Tour de Dam’. Die begint met een pop-uptaxistandplaats op de stoep en fietsstrook van de Blauwbrug bij de Stopera. Het is de plek waar auto’s direct vastlopen. Rechtsom schuifelen zij langs de Amstel, via de Munt, het Rokin op, over de Dam en het Damrak naar de Prins Hendrikkade. Vandaar gaat het door de Valkenburgerstraat weer naar de Stopera, enzovoort, enzovoort. Urenlang.

Op oudejaarsavond liep het al volledig vast op het Mr. Visserplein, plus alle diverse zijstraten naar deze Tour de Dam. Muziek klinkt uit auto’s, en soms klinkt zinloos getoeter.

Buitenlandse kentekens

Het valt vooral op dat deze autokaravaan bijkans stilstaat. Steeds kan bij groen licht voor de Dam een auto of twee doorrijden. Wie op de fiets langs deze stationair draaiende auto’s snelt, kan high worden van de uitlaatdampen. We weten dat Amsterdammers gemiddeld een jaar eerder sterven door de vuile lucht. Maar deze permanente concentratie van giftige uitlaatgassen is ongekend.

En wie zijn de mensen die hun avond hier in de auto doorbrengen? Een uurtje turven levert een eigenaardig beeld op. Zo’n 98 procent is (jonge) man, die met vrienden, soms een vriendin, uit is. De auto als feestruimte, Amsterdam als behang. Drankjes, hapjes, een vape aan boord. In een SUV maakt een jonge vrouw achterin een selfie video.

Ruim een vijfde betreft niet-gele kentekens. Het zijn toeristen uit Frankrijk, Duitsland en België die door de binnenstad rijden. Vaak niet wetend waar ze wel of niet in mogen. Ook hier zijn de chauffeurs mannen. Waarom rijden zij naar de Dam? Wellicht zoeken zij een drive-in coffeeshop.

Verbied taxi’s binnen Ring S100

Overdag domineren de shoppers de Bijenkorffile, maar in de avond nemen de blauwe kentekens het over. Ik tel ruim een derde taxi’s. Net als op de Wallen zijn ook bij de Tour de Dam de taxichauffeurs een belangrijke overlastgever. Ze blokkeren de wegen. Geven fietsers niet altijd voorrang. Hebben klanten niet door dat lopen sneller gaat?

Veel taxi’s zijn ook leeg. De gedachte aan lucratieve bijhandel komt op. Taxichauffeurs zijn in Amsterdam immers bijzonder vaak betrokken bij strafbare feiten en ongelukken, blijkt uit meerdere onderzoeken. Bij een politiecontrole in juni reed 10 procent onder invloed. Laat de gemeente de zinloze en vervuilende rondjes van deze beroepsgroep per direct staken. Een taxi zou alleen nog op bestelling, of op een standplaats, aanwezig mogen zijn binnen de Ring S100.

Wie wil observeren hoe de homo automobilus zijn tijd doorbrengt, kan het beste terecht op donderdag, vrijdag of zaterdag, in de avond. Taxiverbodsborden op de Vijzelstraat en Keizersgracht gelden op die dagen tussen 18.00 en 07.00 uur. Talloze verkeersbegeleiders sturen daar de hele nacht in weer en wind automobilisten terug.

De Gouden Loper

Het stadshart, Unesco Werelderfgoed, is er één om zuinig op te zijn. Het is niet meer van deze tijd dat taxi’s, toeristen en uitgaanspubliek in file over onze Dam trekken. Zij verpesten zowel lucht als beleving voor wandelaars, rolstoelers en fietsers. Andere gemeenten zoals Culemborg en Amersfoort hebben hun historisch stadshart al autovrij gemaakt, zodat iedereen er op zijn gemak en veilig kan genieten. Dat kan Autoluw Amsterdam ook.

Het traject van de Munt naar CS bedraagt slechts anderhalve kilometer. Wellicht het kortste stuk tussen twee metrohaltes in Europa. Bovengronds kan dat een aangename wandelroute worden van twintig minuten.

Gemeente of RIVM moet vanwege overschrijding van de gezondheidsnormen op deze locatie de huidige vervuiling van lucht en stadsgezicht snel beëindigen. Dit kan zo niet langer. Echt niemand gaat de autobezoekers met hun overmacht en overlast hier missen. De Rode Loper (Damrak, Dam, Rokin) heeft zijn beste tijd gehad. Het is hoog tijd voor een echte knaller: de Gouden Loper. Autovrij, prachtig; een historische wereldstad waardig.

Volledig scherm Bernard Blokzijl is bouwkundige en aangesloten bij Amsterdammers voor Autoluw NU!