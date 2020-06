Opiniepeiling: geen meerderheid voor aftreden Halsema

Onderzoek: toeristen betalen meeste belasting in Amsterdam

10:51 Het tarief voor toeristenbelasting is dit jaar in Nederland gemiddeld met 7,7 procent gestegen. Toeristen in Amsterdam betalen met gemiddeld 10,80 euro per persoon per nacht het meest. Slaap je in Weesp, dan betaal je helemaal geen toeristenbelasting.