Opnieuw cameratoezicht bij badhuis Smaragdplein in Diamantbuurt na overlast van jongeren

De gemeente stelt opnieuw cameratoezicht in rondom het Smaragdplein in de Diamantbuurt in Zuid. Door buurtbewoners wordt er veel overlast ervaren van jongeren. Met het cameratoezicht hoopt de gemeente dat de rust terugkeert in de buurt. Eind vorig jaar werden de camera’s nog weggehaald.

Bart Vink, voorzitter van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid: 'De situatie zoals deze nu op en rondom het Smaragdplein en het badhuis is, vinden wij zeer ernstig.'

‘Het is de laatste tijd onrustig op en rondom het Smaragdplein, vooral bij het badhuis,’ schrijft Bart Vink, voorzitter van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid aan buurtbewoners. Afgelopen maandag schreef Het Parool al over buurtbewoners die zich in de buurt onveilig voelen. Zo werden er in een weekend twee scooters en een bakfiets in de fik gestoken.

“Ik woon hier sinds 1983 en het is de laatste jaren een getto geworden. Het is mis sinds enkele maanden geleden de camera’s in de straat zijn weggehaald,” vertelde een buurtbewoner. De camera's hingen er sinds juli 2018.

Grimmige sfeer

Vink erkent de problemen en bevestigt dat er ook nog een container in brand is gestoken. Ook worden buurtbewoners volgens hem geïntimideerd door jongeren. Hij noemt de de sfeer in de wijk ‘grimmig’. ‘De situatie zoals deze nu op en rondom het Smaragdplein en het badhuis is, vinden wij dan ook zeer ernstig,’ schrijft hij.

De stadsdeelvoorzitter zegt ook dat politie, handhaving, straatcoaches en jongerenwerkers zo veel als mogelijk in de buurt aanwezig zijn om in te kunnen grijpen bij problemen. Om daarbij te helpen heeft burgemeester Femke Halsema besloten om ‘de camera die eind vorig jaar bij het badhuis is weggehaald weer terug te plaatsen, om zo de openbare orde te handhaven’. De politie kan bij incidenten dan direct in actie komen.

Het cameratoezicht wordt in eerste instantie de komende twee maanden ingezet, maar kan gehandhaafd worden als problemen en overlast zich blijven voordoen.