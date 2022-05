Opnieuw dode gevonden in Amsterdamse flat waar brand woedde

Er is vanmiddag nog een overleden persoon aangetroffen in een Amsterdamse flat. Eerder deze week woedde in hetzelfde appartementencomplex een flinke brand waarbij een 33-jarige Amsterdammer om het leven kwam.

De politie deed vandaag onderzoek in de woning. Een woordvoerder van de politie liet weten dat het nog ‘te vroeg is’ om te zeggen of er een verband is tussen de brand en het nu aangetroffen lichaam.

In de nacht van donderdag op vrijdag was er een grote, uitslaande brand in een flat in dezelfde straat, de Hoek van Hollandstraat. Daarbij kwam een 33-jarige man om het leven. Volgens een woordvoerder van de politie was er geen sprake van brandstichting. Hoe de brand dan wel is ontstaan, is nog onduidelijk. Het zou gaan om een ‘noodlottig ongeval’.

Illegaal op zolder

Buurtbewoners vermoeden dat er iemand illegaal woonde op de zolder waar de brand woedde. Ze willen dat alleen anoniem vertellen, omdat ze bang zijn voor vijandige reacties van buren. De betreffende bewoners stellen dat ze de illegale onderhuur al eerder hebben aangekaart bij woningbouwvereniging De Alliantie. Woordvoerder van de verhuurder Yvonne Grob kan nog niet bevestigen of er inderdaad sprake was van illegale onderhuur. ,,Op dit moment betuigen we ons medeleven met de nabestaanden, en doen we intern onderzoek of er meldingen over dit pand bij ons bekend zijn.”

De politie wilde geen verdere mededelingen doen over de kwestie of de 33-jarige man ook in het gebouw woonde. ,,Onze eerste prioriteit is om de nabestaanden van het dodelijke slachtoffer te informeren,” aldus een woordvoerder.