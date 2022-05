Opnieuw dode gevonden in woning Hoek van Hollandstraat

Derde update Dode van brand Nieuw-West is 33-jarige Amsterdam­mer, misdrijf uitgeslo­ten

De persoon die in de nacht van donderdag op vrijdag door een grote, uitslaande brand in een appartementencomplex aan de Hoek van Hollandstraat in Amsterdam-Slotervaart om het leven is gekomen, is een 33-jarige man uit Amsterdam.

29 april