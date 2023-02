Opnieuw explosie bij woning Oude-IJselstraat in Rivierenbuurt

Onderzoek: vrouwen onderverte­gen­woor­digd in Provincia­le Staten

Vrouwen zijn op dit moment ‘sterk ondervertegenwoordigd’ in de Provinciale Staten en Waterschappen. Bij geen van de huidige twaalf Provinciale Staten en 21 Waterschappen zijn vrouwelijke leden in de meerderheid. Dat concludeert stichting Stem op een Vrouw maandag op basis van een eigen telling, die in januari is gedaan in aanloop naar beide stembusgangen op 15 maart.