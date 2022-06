Opnieuw gewapende overval op darkstore Zeeburgerpad

Kort nieuws uit de stad

De stadsdeelcommissie in Zuid heeft tegen de voordracht gestemd van VVD-bestuurder Stijn Nijssen. In een hoorzitting spraken onder meer GroenLinks Zuid en VVD Zuid hun bezwaar uit tegen een bestuurder van een partij die in de gemeenteraad tegen coalitiebeleid heeft gestemd, maar dit beleid wel zou moeten uitvoeren in het stadsdeel. Door het negatieve advies hangt Nijssens voordracht aan een zijden draadje. Officieel kan de gemeenteraad Nijssen alsnog benoemen, maar die kans lijkt klein.

16 juni