Opnieuw verslavingskliniek van Jimmy Geduld over de kop

NieuwsOpnieuw is een verslavingsinstelling van bekende Nederlander Jim Geduld over de kop. Het Amsterdamse Geduld Interventies GGZ is dinsdag door de rechter failliet verklaard. De oprichter vroeg zelf het faillissement aan.

Voormalig GTST-acteur en tv-presentator Geduld, zelf ex-verslaafde, richtte de instelling in 2016 op. De kliniek in Amsterdam Noord behandelde de afgelopen vijf jaar vooral alcohol- en cocaïneverslaafden, deels in Portugal. Onder die patiënten was ook cabaretier Najib Amhali.

Geduld heeft het faillissement zelf aangevraagd. Zorgverzekeraars zouden gedeclareerde zorg niet snel genoeg vergoed hebben. Volgens Quote werd de verslavingskliniek bovendien meegezogen in het omvallen van European Credit Partners, een bedrijf dat facturen die nog niet waren uitbetaald, voorschoot. ECP claimt een miljoen euro tegoed te hebben van de kliniek.

Ook lijkt de kliniek geen vetpot geweest te zijn. In 2019, het laatste jaar waarover cijfers bekend zijn, was het verlies ruim 175.000 euro op een omzet van 1,6 miljoen. Alleen in 2017 werd een klein winstje gemaakt. Cijfers over 2020 zijn niet bekend.

Verslaafd!

Het is de tweede keer dat een verslavingskliniek van Geduld over de kop gaat. In 2015 gebeurde hetzelfde bij Intervention Nederland. Volgens Geduld kwam dat doordat een zakenpartner de afspraken niet nakwam. Ook was de Amsterdammer een tijdje penningmeester bij GGZ Verslavingszorg, toen de grootste verslavingskliniek van Nederland.

De nu 56-jarige Geduld ging in 2011 de verslavingszorg in na zelf te zijn afgekickt van een cocaïneverslaving. Vanwege die verslaving werd hij in 2000 na negen jaar ontslagen bij Goede Tijden, Slechte Tijden ontslagen. Hij deed als verslavingsdeskundige ook twee seizoenen mee aan het RTL-programma Verslaafd! waarbij verslaafden werden geholpen met camera’s erbij.

Dit voorjaar ging ook de verslavingskliniek van een andere bekende deskundige uit dat programma, Peggy Sue Figueira, failliet, met het Amsterdamse PSF Verslavingszorg. Daarbij speelde naast financiële problemen, ook een ongeoorloofde relatie tussen de naamgeefster en een patiënt een rol.