Oproep: Amsterdam wil auto weren binnen de Ring - wat vind jij?

Nieuws Halsema sluit woning in Ou­de-IJsel­straat, waar wéér explosies waren om conflict

Op last van burgemeester Femke Halsema is de woning op de tweede etage van Oude-IJselstraat 8 in de Rivierenbuurt donderdag voor drie maanden gesloten. Aanleiding zijn de ontplofte explosieven op de avonden van 7 januari en 22 februari in de portiek op de begane grond.