Oscar Hammerstein onthult: ‘Ik was de anonieme advocaat van kroongetuige Nabil B.’

Op de zwarte dag dat Derk Wiersum, de advocaat van kroongetuige Nabil B., was vermoord bij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert, 18 september 2019, had Oscar Hammerstein in een interview gezegd dat ‘alle advocaten in Nederland zich nu beschikbaar moeten stellen’.

Het mocht toch niet zo zijn dat de spijtoptant zonder bijstand zou blijven doordat alle advocaten vreesden óók te worden vermoord – of in zware beveiliging te moeten leven.

Telefoon

Weken later ging de telefoon. Nabil B. aan de lijn. Meende Hammerstein het echt? Op een geheime locatie kwam de vraag: wilde hij, anders dan iedereen die had bedankt, zijn nieuwe advocaat worden?

Hammerstein was al decennia een bekende verschijning in de Nederlandse advocatuur, maar al lang niet meer actief in grote strafzaken. “Wat strafrecht betreft, deed ik al twintig jaar eigenlijk alleen maar hypotheekfraude,” zegt hij, gezeten achter een vol bureau in zijn verder lege kapitale pand in de Gouden Bocht van de Herengracht.

Hij is met pensioen gegaan en heeft deze week zijn inboedel – alle kunst incluis – naar de opslag laten verhuizen.

Extreem gewelddadig

Pas toen het zo ver was, besefte de raadsman wat hij zich op de hals had gehaald. De groep rond Ridouan Taghi, waartegen Nabil B. getuigt, wordt als extreem gewelddadig beschouwd en verantwoordelijk gehouden voor ongekend geweld, óók tegen naasten van de kroongetuige (de moord op diens onschuldige broer Reduan en advocaat Wiersum) en bijvoorbeeld media.

“De kroongetuige zelf, de onderzoeksrechter, de deken: allemaal hadden ze advocaten benaderd, maar niemand wilde,” zegt Hammerstein. “Ik zei ja, onder voorwaarde dat mijn beloning en beveiliging geregeld zouden worden. Niet zozeer voor mezelf, maar voor mijn kantoor.”

‘Iedereen was in shock’

Die beveiliging werd een issue. “Iedereen was nog in shock door wat Wiersum was overkomen. Ze hadden nog tot in december nodig om de beveiliging op poten te krijgen.”

Op voorstel van het Openbaar Ministerie bleef Hammerstein anoniem. Tijdelijk, was het plan aanvankelijk, tot de zaken waren geregeld.

“Ik was tegen die anonimiteit. Zeker na de moord op een collega moeten we ons werk met opgeheven hoofd doen. Anoniem is wegduiken. Maar goed, ik begreep het wel en vond het voor mijn kantoorgenoot ook wel fijn dat die aan de situatie kon wennen, en niet onmiddellijk in de belangstelling zou staan.”

Dát Hammerstein de nieuwe advocaat was, wisten ingewijden al snel. In het eerste het beste verhoor vergiste Nabil B. zich vervolgens ook nog, en sprak de advocaat van een verdachte aan met ‘meneer Hammerstein’. “Dat was schrikken. Nu mijn naam was gevallen, wilden ze me meteen met twee auto’s komen ophalen en wegbrengen, maar dat zag ik niet zitten.”

Bij B. in de cel

Het zo anoniem mogelijk blijven, bleef voor gedoe zorgen. “Als ik Nabil B. bezocht, zat ik van 9.00 tot 17.00 uur bij hem in de cel. Bij aankomst en vertrek moesten alle anderen naar de kelder omdat niemand mij mocht zien. Zo’n exercitie willen ze niet als je even moet pissen, dus je deelt dezelfde plee. Afstand houden tot je cliënt, zoals je als advocaat wilt, zat er niet in.”

Het contact was intensief, maar na een halfjaar kwam het in maart tot een breuk. De beschuldiging van misdaadjournalist Peter R. de Vries – nu de vertrouwensman van Nabil B. – dat een ‘erotisch getinte opmerking’ van Hammerstein een belangrijke reden was, werpt die ver van zich. “Nooit gebeurd. Makkelijk bedacht als een oude homoseksueel intensief optrekt met een jonge Marokkaan.”

‘Nooit bedoeling hele proces te doen’

Hoe kan het dat Hammerstein nu stopt, terwijl hij ruim een jaar geleden die klus aannam waarmee hij wel tien jaar zoet had kunnen zijn? “Het was nooit mijn bedoeling het hele proces te doen. Ik heb geen gezin en ben wat ouder, dus ik kon de zaak opstarten en dan aan mijn kantoorgenoot overdragen, was het idee.”

Nadat de kroongetuige Hammerstein in het voorjaar van 2020 had verruild voor adviseur De Vries en advocaten Onno de Jong en Peter Schouten, ontstond een hoop gedoe, waarover procedures lopen bij de Orde van Advocaten en de rechter.

Over een iPhone die Nabil B. in zijn cel had en die Hammerstein (terug) naar de deken bracht en over uitspraken in de media. Die procedures gaven het laatste zetje om uit de anonimiteit te treden. “Mijn naam zal vallen. Dan kies ik liever míjn moment. Of ik bang ben nu mijn naam algemeen bekend wordt? Nee hoor. Taghi en alle anderen weten al lang dat ik die advocaat was. Als iemand me had willen uitschakelen, had dat al lang en breed gekund of kan het nog.”

Maakt hij zich zorgen om die procedures?



Beslist: “Nul. Ik wil alleen geen gekke verhalen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.