Oud-manager Lloyd Hotel Piet Boogert krijgt Frans Banninck Cocqpenning bij afscheid

Weeronline: kans op nieuwe Elfsteden­tocht verwaar­loos­baar klein

Of er ooit nog een Elfstedentocht komt valt te bezien, maar feit blijft dat het vandaag precies 26 jaar geleden is dat de Tocht der Tochten voor het laatst werd georganiseerd. De kans dat er binnenkort een nieuwe editie kan worden gehouden is heel klein, want volgens Weeronline staan er voorlopig geen lange vorstperioden meer op het programma.

4 januari