Oud-verzetsstrijder Max Léons (97) overleden

Werkzaamhe­den Zuidasdok lopen vertraging op

10:53 De werkzaamheden aan de Zuidasdok hebben vertraging opgelopen. Het dakdeel van de tunnel had vrijdagnacht ingeschoven moeten worden, maar dat is niet gebeurd. Op webcambeelden van de operatie is pas zaterdagochtend te zien dat het dakdeel in beweging komt.