Oude Diamantbeurs wint internationale architectuurprijs

De oude Diamantbeurs aan het Weesperplein heeft de prestigieuze International Architecture Award 2022 gewonnen. Captital C, zoals het gebouw tegenwoordig heet, is een kantorencomplex voor de creatieve industrie.

Capital C op de hoek van het Weesperplein en de Nieuwe Achtergracht.

De jury roemt architectenbureau ZJA voor het terugbrengen van de allure van het gebouw dat ruim 110 jaar oud is. Het ontwerp van Gerrit van Arkel uit 1911 was door verbouwingen aangetast. De ontwerpers van ZJA hebben niet alles in oude staat teruggebracht: voor de toevoeging van een glazen koepel op het dak krijgen ze al enige jaren lof.

Jaap Huisman, architectuurjournalist van onder andere deze krant, wijst erop dat deze prijs bijzonder is. “Ze wordt uitgereikt door Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design, een van de toonaangevende instituten van de wereld. Het is bijzonder als een Amerikaanse jury zo’n prijs geeft aan een Nederlands architectenbureau.”

Hij prijst de ruimte die door de koepel op het dak is geschapen: deze wordt onder meer gebruikt voor recepties en borrels. Huisman zegt dat met het warme weer de ruimte niet ideaal is: de glasconstructie werkt als een broeikas en zorgt voor hoge temperaturen. Toch prijst hij het ontwerp van ZJA als een ‘bijzonder staaltje vakmanschap’.

Prijswinnende ontwerpen

Het is niet voor het eerst dat Capital C in de prijzen valt. In 2020 werd het bureau bekroond met de Mipim-Award. In de stad zijn meer gebouwen te vinden waar ZJA bij betrokken was. De grote kas van de Hortus Botanicus is door het bureau gerestaureerd, net als metrostation Ganzenhoef. De laatste jaren oogst het bureau lof vanwege de Albert Cuypgarage onder de Boerenwetering en de fietsenstalling onder het Kleine-Gartmanplantsoen.