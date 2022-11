Ouders doodgestoken Engelse student: ‘Alsof hij wist dat hij maar 22 jaar zou leven’

NieuwsIn Opsporing Verzocht kwam dinsdagavond de zaak van de Brit Danny Castledine (22) aan bod, die in mei dit jaar werd doodgestoken in het centrum van Amsterdam. Ook zijn ouders doen in de aflevering hun verhaal. ‘Hij wilde dat iedereen lol had en genoot. Helaas heeft dat tot zijn ondergang geleid.’

Danny Castledine, een 22-jarige student uit het Engelse Nottinghamshire, was met een vriend op vakantie in Amsterdam toen hij in de nacht van 31 mei werd doodgestoken. De verdachte, de eveneens 22-jarige Nongo B., werd enkele uren later verward en bebloed opgepakt in Buitenveldert. Opsporing Verzocht besteedde dinsdagavond aandacht aan de zaak.

In het tv-programma kwamen onder andere Castledines ouders aan het woord. “Het klinkt gek, maar het is net alsof hij wist dat hij maar 22 jaar zou krijgen, want hij heeft zoveel mogelijk gedaan in die tijd,” vertelde zijn moeder. Zo ging Casteldine regelmatig op reis. De ochtend voor zijn dood kwam hij aan in Amsterdam.

Tijdens de fatale nacht raakte Castledine zijn reisgenoot kwijt, waarna hij aan de praat raakte met B. Castledine vond het leuk om met vreemden te praten, zegt zijn moeder. “Het maakte niet uit waar hij was en wat hij deed. Hij wilde dat iedereen lol had en genoot. Helaas heeft dat tot zijn ondergang geleid.”

Toen Castledine rond half vier ’s nachts werd aangetroffen, droeg hij zijn telefoon en horloge niet meer bij zich, meldde de politie dinsdag in Opsporing Verzocht. Deze werden echter ook niet aangetroffen bij verdachte Nongo B.

Het tv-programma deelde dinsdag beelden van getuigen die mogelijk weten waar deze spullen zijn gebleven. Zo zoekt de politie onder anderen twee taxichauffeurs en een man in een rode jas die contact had met B.. Ook werd gefilmd hoe een fietser op het Kattengat van zijn fiets stapt om iets op te rapen. Kort daarvoor was B. langs die plek gevlucht in de richting van Centraal Station, aldus de politie.

Op de beelden is te zien hoe de verdachte enige tijd later op het station ligt te slapen op een bankje, met een tas aan zijn voeten. B. wordt hierna zelf slachtoffer van een beroving door een nog onbekende man met een Adidastas. De politie hoopt dat deze dief zich meldt. “Doet hij dat niet, dan overwegen wij om hem na twee weken alsnog herkenbaar in beeld te laten zien.”

Volgens de politie heeft een van de getuigen mogelijk een link met Utrecht, waar de simkaart van Castledines telefoon werd teruggevonden.

Castledine overleed volgens deskundigen aan de gevolgen van een steek in zijn hals en door het bloedverlies van de overige 29 steek- en snijwonden die hem werden toegebracht. De rechtszaak tegen van de fatale steekpartij verdachte Nongo B. is eind augustus begonnen met een inleidende zitting. De zaak gaat donderdag 3 november verder met een volgende inleidende zitting.

