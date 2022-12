Ouders overleden gehandicapt meisje (11) hebben geen recht op misgelopen persoonsgebonden budget

Taxichauf­feur die over 24-jarige vrouw heenreed in Amsterdam vrijgespro­ken

Een taxichauffeur is vrijgesproken van poging tot doodslag. Bij een compleet uit de hand gelopen ruzie over een gekochte telefoon reed hij in april vorig jaar in Amsterdam-Noord over een 24-jarige vrouw heen. Zij brak daardoor haar bekken.

1 december