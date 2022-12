Ouders overleden gehandicapt meisje hebben geen recht op misgelopen persoonsgebonden budget

De civiele zaak was aangespannen door de nabestaanden van de 11-jarige Emilie. Het gehandicapte meisje was in juni 2021 door begeleidster Arlette van E. met een elektrische rolstoelfiets naar de peutergym in Buitenveldert gebracht. Bij vertrek vergat de begeleidster de rolstoel van het kind deugdelijk vast te maken aan de rolstoelfiets. Toen ze vervolgens de Van Boshuizenstraat opdraaide, viel de rolstoel van het plateau op straat. Emilie liep door de val een dwarslaesie op. Enkele dagen later overleed ze in het ziekenhuis aan de gevolgen van haar verwondingen.