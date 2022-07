Overleden man in water Oosterdokskade niet door misdrijf om het leven gekomen

Liveblog Drie keer levenslang in liquidatie­zaak Eris, ook andere forse straffen

Drie hoofdverdachten in de grote liquidatiezaak Eris hebben levenslang gekregen. De nestor van de verdachten, Greg R. (74), krijgt in plaats van die ultieme straf 6 jaar en 9 maanden. Kroongetuige Tony de G. krijgt 10 jaar cel, zoals justitie had gevorderd.

5 juli