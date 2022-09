Overvaller belwinkel Amsterdam-Zuidoost tijdens vlucht overmeesterd door ‘dappere’ omstanders

Nieuws Telefoonza­ken Bijlmer­plein zetten beveili­gers in na derde overval in 10 dagen: ‘Tragisch’

Het Bijlmerplein is voor de derde keer in tien dagen opgeschrikt door de overval op een telefoonwinkel. Eenzelfde KPN-filiaal werd zelfs twee keer getroffen: ook vorige week vrijdag was het daar al raak. Andere telefoonwinkels op het Bijlmerplein schakelen uit voorzorg beveiliging in.

22 oktober