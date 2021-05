Overvallers Eran Zahavi kwamen op de fiets en knipten het haar van zijn vrouw af

Drukte covidpa­tiën­ten houdt aan in Amsterdam­se ziekenhui­zen

5 mei Het blijft onverminderd druk en vol met covidpatiënten in de ziekenhuizen in Amsterdam en de regio. Het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (Roaz) telde dinsdag 128 patiënten op de ic en 270 op de verpleegafdelingen in de ziekenhuizen in Noord-Holland en Flevoland.