Overvallers Eran Zahavi kwamen op de fiets, politie krijgt vier tips na uitzending

De twee mannen die zondagmiddag de woning van PSV-speler Eran Zahavi overvielen, waren op de fiets. Dat heeft de politie bekendgemaakt in het programma Opsporing Verzocht. Ook zouden de overvallers het haar van zijn vrouw hebben afgeknipt om zo toegang te krijgen tot waardevolle goederen in het huis. Na de uitzending kreeg de politie meerdere tips.

Het televisieprogramma besteedde dinsdagavond aandacht aan de gewelddadige overval op het huis van Zahavi. De twee overvallers van circa 20 jaar oud belden ‘s middags aan bij de woning. Een van de mannen deed zich voor als postbezorger. Hij had een shirt van TNT aan.

De vrouw van Zahavi deed open. Op dat moment waren er ook vier kinderen in de woning aanwezig, de oudste slechts 8 jaar oud.

Bij de overval werden de vrouw en de kinderen vastgebonden. Ook kregen ze tape over hun mond geplakt. De overval duurde circa veertig minuten. De rovers knipten haar van de vrouw van Zahavi af, mogelijk om zo toegang te krijgen tot waardevolle goederen in het huis, vertellen buurtbewoners aan Het Parool.

Postbezorgers

Op het moment van de overval was Zahavi met de andere PSV’ers op weg naar Tilburg voor het duel met Willem II. Zijn vrouw belde hem in de spelersbus toen de indringers – die verkleed waren als postbezorgers – in het huis waren.

Zahavi krijgt van PSV de tijd om de heftige periode te verwerken met zijn gezin. Maandag sprak de Israëliër met technisch manager John de Jong en teammanager Bas Roorda. De club geeft hem alle ruimte om de situatie te verwerken. Hij gaf dinsdag via Instagram aan het huidige voetbalseizoen af te maken in Nederland en verscheen later op de dag weer gewoon op de training.

De politie roept bezitters van camera’s in de wijde omtrek van de woning aan de Arenborg in Buitenveldert op de beelden niet te wissen. Mogelijk staan daar bruikbare beelden op.

Vier tips

De politie kreeg na de uitzending vier tips binnen. Een politiewoordvoerder zegt dat die allemaal worden onderzocht.

Verder kan PSV morgen tegen PEC Zwolle normaal gesproken weer beschikken over Eran Zahavi. Dat zei trainer Roger Schmidt woensdagmorgen in aanloop naar de thuiswedstrijd op Hemelvaartsdag. ,,Ik ga nog met hem praten”, zei de coach. ,,Wat hem en zijn gezin is overkomen, is heel zwaar. We zijn elke dag in gesprek geweest en dinsdag heeft Eran weer volledig getraind.”

