P+R wordt flink duurder: van 1 naar 6 euro (dal) en van 8 naar 13 euro per dag

indebuurt.nl Lekker loeren: dit is het duurste huis dat te koop staat in Amsterdam (en dit het goedkoop­ste!)

Of je nu op zoek bent naar een nieuw stekkie of gewoon nieuwsgierig bent naar de (vaak veel te dure) woonhuizen die te koop staan in Amsterdam. Af en toe is er niets leuker dan rondneuzen op Funda. Benieuwd welk woonhuis er in Amsterdam – op dit moment – voor de hoogste en laagste vraagprijs te koop staat? Wij zochten het voor je uit.