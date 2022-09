Paar honderd man bij protest op Museumplein tegen situatie Ter Apel. ‘Ik werd steeds bozer’

UpdateOp het Museumplein kwamen zondagmiddag zo’n 300 mensen bij een om te demonstreren tegen de noodsituatie in Ter Apel, waar al wekenlang honderden asielzoekers buiten het aanmeldcentrum slapen. Hulporganisatie MiGreat organiseerde het protest, onder de noemer ‘Wij Maken Plek’. ‘Ik schaam me voor Nederland.’

‘Hoe moeilijk kan het zijn?,’ stond op een bord dat aan het podium op het Museumplein was bevestigd. Dat was in lijn met de boodschap van MiGreat aan de overheid: ‘maak onmiddellijk plek voor mensen op de vlucht.’ Dat mensen buiten moeten slapen, heeft volgens de organisatie zowel te maken met een gebrek aan opvangplekken als met de slechte doorstroom van statushouders naar woningen, waar een groot tekort aan is.

De demonstratie, die om 16.00 uur begon, trok zo’n 300 mensen. Een van hen was Ton de Vries, die ervoor uit Zeist was gekomen. “Het is toch onvoorstelbaar dat in een rijk land, waar zoveel kantoren leeg staan, mensen buiten moeten slapen?” Of demonstreren helpt weet hij niet, maar ‘niks doen helpt zeker niet’.

Een van de sprekers is Nilab Ahmadi, gemeenteraadslid namens BIJ1 voor Amsterdam. Ook zij ‘schaamt zich dood om in Nederland te wonen,’ zegt ze. Ze eist dat er zo snel mogelijk een nieuw aanmeldcentrum in Amsterdam komt, maar kaart ook grotere thema’s aan. Zo moeten de media, de EU en de Navo het ontgelden, ze spreekt van ‘duivelse politiek’ en een ‘koloniaal imperialistisch systeem.’ “Iedereen die zich niet verzet is medeplichtig.”

Later op de middag zal de huidige crisis in Ter Apel meermaals worden vergeleken met de opvang van Oekraïners, voor wie na de Russische inval wel plek werd gemaakt. “Oekraïners krijgen een paleis van de koning, andere vluchtelingen krijgen niks,” klonk het vanaf het podium. Later volgde nog een wandeling door de stad.

Landelijke actie

MiGreat biedt al weken noodhulp in Ter Apel. De opvangcrisis is in strijd met mensenrechten en Europees recht, aldus de organisatie. “We staan iedere dag in Ter Apel. Het is schandalig hoe mensen hier behandeld worden,” zegt Roos Ykema (27), initiatiefnemer en voorzitter van MiGreat, dat van plan is om nog meer acties te gaan voeren. Ykema: “Nog schaamtelozer is het feit dat dit kabinet deze zelf gecreëerde ellende gebruikt om nog harder asielbeleid te voeren. We roepen het kabinet op: maak plek! Zorg vandaag nog voor goede opvangplekken voor alle asielzoekers en zie af van het asielakkoord.”

Ook Sarah Jansen en Robin Hammersley, die samen naar het Museumplein zijn gekomen, willen uiting geven aan hun woede. “Al weken volg ik het nieuws en ik werd steeds bozer,” zegt Jansen. “Je voelt je machteloos, maar door hier samen te komen kun je toch nog iets doen.”

