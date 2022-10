Paff Popcorn Panel over Triangle of Sadness: ‘Maakt indruk zonder dat het belerend is’

Bezoekers van het Parool Film Fest (Paff) vertellen wat zij van een film vonden. Vandaag: Triangle of Sadness, een spetterende film van Ruben Östlund over hiërarchie op een cruiseschip en een onbewoond eiland.

Volledig scherm Anne Heijman. © Malou Hart

Anne Heijman (34), psycholoog

“Ik heb vaak hardop moeten lachen om de bizarre situaties in de wereld van rijke mensen. Wel tof hoe ook naar voren kwam dat tegenslagen uiteindelijk iedereen treffen; je kan allemaal dure spullen hebben, maar op een onbewoond eiland slaap je gewoon op de grond. Van mij had het einde wel een half uurtje korter gemogen, maar ik denk dat anderen daar minder last van hebben. Ik zou de film zeker aanraden.”

Volledig scherm Oualid Boulaaouali. © Malou Hart

Oualid Boulaaouali (22), student

“Ik dacht dat het thema een beetje cliché zou zijn, maar het bleek een heel interessant en satirisch verhaal over rijkdom en macht. De film maakt indruk zonder dat het te belerend is. Ik denk dat dit vooral komt door de symboliek in de film. De zelf-spelende witte vleugel bijvoorbeeld; het draait niet meer om de ambacht en de kunst, maar om de sjieke uitstraling van een piano. Verder vond ik het acteerwerk heel goed, waren de personages mooi uitgewerkt en past het thema in actuele discussies. Eigenlijk zou ik de film nog vaker willen zien, dan vallen me vast weer nieuwe dingen op.”

Volledig scherm Patricia Hartman. © Malou Hart

Patricia Hartman (52), marketing en communicatie

“Ik heb tijdens de film meerdere keren in een deuk gelegen van het lachen, maar het heeft me ook aan het denken gezet. Het is een confronterende weergave van hoe de wereld werkt. Het einde heeft op mij de meeste indruk achtergelaten, daar kwam de crux van de film goed naar voren. De vele kotsscènes waren soms wel over de top en heel smerig, die heb ik met handen voor de ogen gekeken.”

Triangle of Sadness is vrijdag 7 oktober en zaterdag 8 oktober nog te zien in Het Ketelhuis als onderdeel van het Parool Film Fest. Op Paff worden vier dagen lang (voor)premières vertoond van gloednieuwe kwaliteitsfilms.