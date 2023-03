Pakhuis de Zwijger krijgt toch landelijke subsidie na beroep tegen ministerie

Nieuws Directie Pakhuis de Zwijger treedt ‘tot nader order’ terug na Paroolon­der­zoek over angstcul­tuur

De directie van Pakhuis de Zwijger treedt ‘tot nader order’ terug naar aanleiding van een artikel over grensoverschrijdend gedrag in Het Parool dat zaterdag verscheen. De Raad van Toezicht stelt een onderzoek in naar de veiligheid op de werkvloer.