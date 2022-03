Pand Kinkerstraat gekraakt, politie aanwezig

NieuwsKrakerscollectief Mokum Kraakt heeft een pand aan de Kinkerstraat in bezit genomen. Hoewel de politie ter plaatse is geweest, werd er niet ingegrepen.

Het is nu aan de officier van justitie om te bepalen of er moet worden ingegrepen.

Het gekraakte pand betreft de voormalige wasserette op Kinkerstraat 304. Het krakerscollectief meldt dat het pand volgens omwonenden al meer dan een jaar heeft leeggestaan.

Mokum Kraakt maakte de actie zondag bekend, maar zou het pand donderdag al hebben gekraakt. Bij een kraak die langer dan drie dagen heeft geduurd, is er volgens de actiegroep sprake van huisvrede. Dat betekent dat de eigenaar van het pand naar de rechter moet om de krakers uit te laten zetten.

De politie heeft een bezoek gebracht aan het pand nadat ze de melding had gekregen dat het was gekraakt. Volgens een woordvoerder van de politie stonden er toen twintig tot dertig personen voor de deur. Het is nu aan de officier van justitie om te bepalen of er wordt ingegrepen.

Wooncrisis

De actie, aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen, is bedoeld om druk te zetten op lokale politieke partijen om met ‘echte oplossingen te komen voor de wooncrisis en te vechten voor een kraakvriendelijk Amsterdam’. Ook is het een protest tegen de ontruimingen van twee kraakpanden vorig weekeinde. In de ogen van de actiegroep waren die veel te hardhandig.

De leden van Mokum Kraakt willen daarnaast protesteren tegen de nieuwe wet Handhaving kraakverbod, die volgend jaar in werking treedt. In overeenstemming met die wet zullen krakers strafrechtelijk worden vervolgd in plaats van civielrechtelijk wat nu het geval is. Op die manier zou een zaak al binnen drie dagen door een rechter-commissaris kunnen worden getoetst.

“Kraken is een van de weinige manieren waarop mensen het heft in eigen hand kunnen nemen en is ontzettend belangrijk geweest in de geschiedenis van Amsterdam,” zegt een woordvoerder van Mokum Kraakt. “We hebben geen nieuwe kraakwetten nodig, we hebben een leefbare stad nodig voor iedereen die zich Amsterdammer voelt. En we hebben een gemeenteraad nodig die daar nu eindelijk voor gaat vechten.”

Vijf krakers hebben hun intrek genomen in het pand, zegt de woordvoerder van Mokum Kraakt. De krakers willen in het pand naast huisvesting ook een vrijplaats creëren voor goedkope kunst en cultuur en er een ruimte inrichten voor discussie en ontmoetingen.

De beheerder van het pand, Sandstenen Projecten B.V., was zondagmiddag telefonisch niet bereikbaar voor commentaar.

