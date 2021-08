Parade Amsterdam afgelast wegens strengere coronamaatregelen

Volledig scherm Zweefmolenwedstrijd op De Parade in Amsterdam © Renate Beense

De organisatie heeft samen met de gemeente Amsterdam onderzocht hoe De Parade met de huidige coronamaatregelen nog doorgang kon vinden in het Martin Luther Kingpark. ‘Helaas kregen zij deze puzzel niet meer in elkaar,’ aldus de organisatie in een persbericht. Er zijn verschillende versies van het festival bedacht, maar de huidige coronamaatregelen laten een rendabele editie niet toe.

Momenteel is het rondreizende theaterfestival neergestreken in Utrecht, nadat Eindhoven en Den Haag ook al waren bezocht. Die edities vonden plaats met maximaal 500 bezoekers en werden medegefinancierd door subsidies en private fondsen. Dat is in Amsterdam niet het geval.

In Amsterdam was een van de eerste opties om het theaterfestival in vertrouwde vorm te laten doorgaan, met gebruik van Testen voor Toegang, maar dat mag niet binnen de huidige maatregelen. Ook een versie waarbij maximaal 1750 bezoekers een eigen vaste zitplaats hebben en een apart kaartje kopen voor het terrein en een voorstelling, geeft volgens de gemeente een te hoog risico op verkeer tussen mensen.

Daarom is een vergunning voor het festival door de gemeente Amsterdam afgewezen. De weigering van de vergunning betekent wel dat De Parade aanspraak maakt op de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE). Dat is volgens de organisatie nodig voor het voortbestaan van het festival.

‘We hebben enorm genoten van de festivals in de steden die we wel hebben kunnen organiseren en de langverwachte hereniging met ons publiek aldaar,’ meldt directeur Nicole van Vessum. ‘We hopen na zo veel tegenslagen de afgelopen 1,5 jaar met deze nieuwe ATE regeling ook onze getroffen artiesten, medewerkers, tenteigenaren en restauranthouders tegemoet te kunnen komen.’

Subsidie

In april maakten de grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht bekend budget vrij te maken om De Parade te kunnen behouden op hun vaste locaties. In totaal ging het om 425.000 euro. Normaal gesproken komt het festival rond zonder subsidie, maar de organisatie luidde de noodklok. Bij het toekennen van het geld noemde wethouder Touria Meliani (Kunst en Cultuur) De Parade ‘een belangrijk rondtrekkend festival voor Amsterdams talent dat we graag voor de stad behouden’.

In september hoopt het festival haar tenten op te bouwen in het Museumpark in Rotterdam, waar De Parade haar tournee afsluit van 17 tot en met 26 september.

