Paradiso koopt naastgelegen grond en gaat uitbreiden

De aankoop is een ‘essentieel onderdeel’ van de grote renovatie- en nieuwbouwplannen van Paradiso. De bekende poptempel schiet naar eigen zeggen tekort als het gaat om geluidsdichtheid en duurzaamheid.

Op het aangekochte perceel komt een nieuw gebouw van vijf verdiepingen, waar kantoren en expositieruimtes worden gerealiseerd. Ook komt er een nieuwe ondergrondse ingang, die bezoekers naar de huidige muziekzalen leidt.

Klaas Hummel

Paradiso koopt de grond van vastgoedbelegger Klaas Hummel, die na een jarenlange juridische strijd in 2019 werd vrijgesproken van beschuldigingen van taxatiefraude. Hummel zegt in een reactie blij te zijn dat het terrein in het centrum van Amsterdam een culturele bestemming krijgt. “Ik draag Paradiso een warm hart toe en buig daarom ook graag mee om dit mogelijk te maken,” aldus de ondernemer.

Ook Paradisodirecteur Geert van Itallie is dolblij dat de deal is rondgekomen. “Het is een unieke mogelijkheid voor ons. De grond van je buurman komt maar één keer te koop en we zijn daarom heel blij met de welwillende opstelling van de heer Hummel om de transactie van dit begeerde stukje grond mede mogelijk te maken.”

Sinds 1880 braakliggend

Het perceel naast Paradiso is al sinds 1880 braakliggend. Door de jaren heen zijn er talloze plannen voor gemaakt. Zo zou er een hotel komen en waren er plannen voor een crèche en een moestuin. Ook het Barlaeus wilde de grond in het verleden graag hebben, maar concreet werden de plannen nooit.

“We hebben een ontwerp gemaakt van wat wij graag zouden willen bouwen, maar het is natuurlijk de vraag of dat ook allemaal mag,” zegt voorlichter Jurry Oortwijn in naam van Paradiso. De financiering en de verlening van vergunningen zijn nog niet rond.

Op het voorlopige ontwerp van het nieuwe gebouw is naast kantoorruimte ook een nieuwe muziekzaal te zien. “Dat zou natuurlijk heel gaaf zijn. Maar we gaan nu eerst uitzoeken wat er mogelijk is en wat het allemaal gaat kosten. De aankoop van de grond was daarin de cruciale eerste stap.”

De uitbreiding en renovatie gaat naar verwachting tien jaar in beslag nemen. Als het klaar is moet het poppodium energieneutraal en geluidsdicht zijn.

