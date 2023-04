Park bij Leo Polakhuis in Osdorp vernoemd naar Henriette Polak-Schwarz

Nieuws Piet Wortel blijft nog maanden vast voor witwassen van miljoenen, ook tijdens detentie

Drugshandelaar Piet Wortel (54) blijft nog zeker 90 dagen in de cel voor het witwassen van miljoenen euro’s. Justitie bracht de witwasverdenkingen tegen hem in nadat de rechtbank eind maart zijn voorarrest had opgeheven in de zaak waarin hij wordt verdacht van betrokkenheid bij twee liquidaties en drugshandel.