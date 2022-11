Parkeertarieven vanaf volgend jaar omhoog: gratis parkeren wordt lastig in Amsterdam

Volledig scherm © Joris van Gennip

Wethouder Melanie van der Horst (Verkeer) schrijft in een brief aan de raad dat geparkeerde auto’s een groot beslag op de openbare ruimte leggen en dat autorijders daarom een extra bijdrage moeten leveren voor het onderhoud van de stad.

Daarnaast moet de uitbreiding van het betaald parkeren extra parkeerplekken opleveren. Van der Horst: “Er worden nu in sommige wijken veel auto’s voor langere tijd geparkeerd, terwijl de eigenaar daar niet in de buurt woont, maar bijvoorbeeld naar Schiphol of naar het Centrum moet. Door betaald parkeren in te voeren komen deze plekken weer beschikbaar voor inwoners.”

Het betekent dat gratis parkeren in Nieuw-West of Zuidoost vanaf 2024 tot het verleden behoort. In deze stadsdelen gaat zonder uitzondering van maandag tot zaterdag tussen 09.00 uur en 19.00 uur het tarief van 1,60 euro per uur gelden.

De uurtarieven voor parkeren op straat gaan in de rest van Amsterdam met twintig tot vijftig cent omhoog. In veel buurten zal betaald parkeren bovendien langer gaan gelden. In onder meer de Dapperbuurt, de Kolenkitbuurt en de Rivierenbuurt is dat nu tot negen uur ’s avonds, maar dat wordt tot middernacht. Daarnaast zal in Buitenveldert en op de Zuidas ook op zaterdag voor parkeren betaald moeten gaan worden.

Stadsdeel Centrum krijgt een nieuw unicum. Hier moet straks zeven dagen per week op elk uur van de dag het recordniveau van 7,50 euro er uur voor parkeren betaald worden. Op dit moment is parkeren gratis tussen middernacht en acht uur ’s ochtends. Het college van b. en w. houdt zich aan de belofte dat het uurtarief niet verder wordt verhoogd, tenzij door indexering.

Noord

De plannen werden al aangekondigd in het coalitieakkoord van het nieuwe stadsbestuur dat eerder dit jaar werd gepresenteerd. Naar verwachting levert het de gemeentekas 35,7 miljoen euro per jaar op. Dat is inclusief de opbrengst van de parkeervergunningen.

In de stadsdelen Zuid, West en Oost worden de vergunningtarieven al in 2023 verhoogd. Zij gaan nagenoeg allemaal van 142 euro per zes maanden naar 177 euro per zes maanden. In stadsdeel Centrum gaat een vergunning 300 euro per zes maanden kosten. In Nieuw-West en Zuidoost wordt het vanaf volgend jaar 35 euro per zes maanden.

Omdat parkeren in Zuidoost en Nieuw-West tot nu toe gratis was, kunnen inwoners van deze stadsdelen als tegemoetkoming voor bezoek 65 procent korting op het geldende uurtarief krijgen. Inwoners van Amsterdammers kunnen per kwartaal voor in totaal 150 uur gebruik maken van de bezoekerskorting; nu is dat nog 120 uur. In het overgrote deel van stadsdeel Centrum geldt de bezoekersregeling overigens niet.

Voor bedrijven is één parkeervergunning per vijf medewerkers beschikbaar en voor zorg- en onderwijsinstellingen en politiebureaus zijn twee vergunningen per vijf medewerkers beschikbaar. Eind 2024 moet de invoering helemaal voltooid zijn.

Stadsdeel Noord zal ook niet ontkomen aan meer betaald parkeren. Hier komt in de loop van 2023 meer informatie over naar buiten.

Agenda Autoluw

Kritiek op de plannen klinkt er al langer, vooral vanuit oppositiepartijen Denk, JA21 en VVD. Zij zien de auto als belangrijk onderdeel van de stad, vinden dat bewoners en bezoekers recht hebben met hun auto de stad in te gaan en wijzen erop dat mensen met een lager inkomen door deze maatregelen het zwaarst worden geraakt.

In april gaan zij hierover in debat met het college. Tot die tijd kunnen inwoners van Amsterdam ook inspreken, bijvoorbeeld bij stadsdeelvergaderingen. Het is wel de vraag hoeveel nut het heeft: het is duidelijk dat het college van PvdA, GroenLinks en D66 vol inzet op de agenda Autoluw, een belangrijk speerpunt uit het coalitieakkoord.