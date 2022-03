Pathé schrapt première documentaire over FvD-Kamerlid Gideon van Meijeren

De première van een documentaire over Kamerlid van Forum voor Democratie (FVD) Gideon van Meijeren maandag in Koninklijk Theater Tuschinski gaat niet door, zo meldt Pathé op Twitter. Bezoekers en medewerkers hebben de bioscoopketen erop gewezen ‘dat er verschillende uitlatingen over de holocaust zijn gedaan die door Holocaustslachtoffers en nabestaanden als zeer kwetsend worden ervaren’. Dat past niet bij de nagedachtenis van Abraham Tuschinski, die zelf tijdens de Holocaust is vermoord, aldus Pathé.

De bioscoopketen zegt dat het voorafgaand aan het verhuren van de zaal de documentaire GIDEON niet heeft kunnen zien. De documentaire zou maandag tegelijk met een andere documentaire in première gaan. Achteraf gezien heeft Pathé naar eigen zeggen “onvoldoende doorgevraagd over de inhoud van de documentaires”. De andere documentaire, Generation C - A Cry For Help, gaat over de mentale gesteldheid van studenten en jongeren tijdens de coronapandemie. Pathé heeft de organisator van het evenement verzocht op zoek te gaan naar een andere locatie.

De documentaire GIDEON is een ‘diepgravende zoektocht naar antwoorden over het vaccinatiebeleid en de vaccins tegen Covid-19,’ aldus de beschrijving. ‘Antwoorden die Gideon in de Kamer niet kreeg, vindt hij alsnog.’ De vertoning in het Tuschinski-theater zou eenmalig zijn, na de première in Amsterdam zou de documentaire te zien zijn op het platform blckbx.

Van Meijeren kwam eerder in opspraak na beweringen over het coronabeleid waarbij hij de Tweede Wereldoorlog aanhaalde. Hij zei onder meer in september dat mensen die niet zijn gevaccineerd tegen het coronavirus hetzelfde overkwam met allerlei beperkingen als destijds de Joodse gemeenschap.

