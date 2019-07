Permanent eerbetoon Van der Laan onthuld: ‘Zorg goed voor onze stad en voor elkaar’

Zijn weduwe Femke van der Laan heeft de muurtekst op het Mercatorplein in de Baarsjes maandagmiddag officieel onthuld, waarop een toast werd uitgebracht op de stad en zijn bewoners. Bij de woorden staat een afbeelding van de Damsko Strijder, een ontwerp van kunstenaarscollectief Kamp Seedorf.

Van der Laan schreef in de brief in september 2017 dat hij moest stoppen met werken en sloot af met de woorden: ,,Zorg goed voor onze stad en voor elkaar.” Hij stierf vlak daarna, op 5 oktober, op 62-jarige leeftijd aan longkanker.

Ontwerpwedstrijd

Een buurtbewoonster kwam met het idee de tekst te vereeuwigen op een zichtbare plek in de wijk waar hij lang heeft gewoond. Op de ontwerpwedstrijd die volgde, kwamen 59 inzendingen. De Damsko Strijder kreeg de meeste stemmen. Deze afbeelding verscheen in februari 2017 op een metro-ingang in Amsterdam-Oost, nadat Van der Laan bekend had gemaakt dat hij ongeneeslijk ziek was.