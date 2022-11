Personeel Bijenkorf staakt: ‘Alles wordt duurder, maar onze lonen blijven hetzelfde’

Volledig scherm Medewerkers van de Bijenkorf op de Dam tijdens de staking op Black Friday. © ANP

“We willen gewoon 10 procent, en niet dat kleine beetje dat de Bijenkorf belooft. We willen gewoon respect, we willen 14 euro per uur,” schreeuwt Bijenkorfmedewerker Bonnie Rietveld (57) deze vrijdagmiddag door de microfoon.

Rietveld en zo'n 150 mede-actievoerders eisen een loonsverhoging van minstens 10 procent, met een minimumloon van 14 euro per uur. De Bijenkorf liet eerder weten niet zo ver te willen gaan in het verhogen van de lonen van zijn circa 2400 medewerkers.

Volgens vakbond FNV liggen de brutolonen in de zeven vestigingen van het luxewarenhuis gemiddeld tussen de 11 en 12 euro per uur. “Zulke salarissen zijn niet van deze tijd, zeker niet in een luxewarenhuis,” zei vakbondsbestuurder Linda Vermeulen in september. “Medewerkers verkopen hier jassen die meer kosten dan ze in een maand verdienen.”

Belangrijkste weken van het jaar

Martijn (46, wil niet met achternaam in de krant) werkt al jaren op de lederwarenafdeling van de Bijenkorf in Rotterdam. Hij merkt dat er steeds meer wordt gevraagd van de medewerkers. “Dit zijn de belangrijkste weken van het jaar en we hebben echt personeel nodig, maar dat is er gewoon bijna niet.”

Hij twijfelt of de demonstratie z’n vruchten zal afwerpen. “Ik heb er een hard hoofd in, dit is de zevende keer al. Ze worden er wel zenuwachtig van, maar vandaag komt Nederland toch weer winkelen bij ons. We hadden gehoopt dat er meer pijn zou worden geleden.”

Sobere kerst

Romea Frederik (47) vindt het werk bij de herenmode-afdeling van de Amstelveense Bijenkorf, ondanks haar ‘lieve collega’s’, steeds minder leuk. “Af en toe ga ik echt met tegenzin naar m’n werk. Ook denk ik steeds meer na over wat ik zelf nog kan kopen. In de winkel sta ik ondertussen heel blij en vriendelijk klanten te helpen.”

Mindy Chang (50) werkt op de horeca-afdeling in de Amsterdamse vestiging, waar ze minder verdient dan de norm is in het horeca-cao dat buiten de Bijenkorf geldt. Ze merkt dat het steeds uitdagender wordt om de eindjes aan elkaar te knopen. “Vooral de boodschappen worden alsmaar duurder, en onze lonen blijven maar hetzelfde.”

Vakantie of uitgebreid kerst vieren zit er voor haar niet in. “Dat kan gewoon niet. Ik houd het met kerst klein. We eten wat we altijd eten, want ik voel het echt in m’n portemonnee.”

De inflatie is volgens de Bijenkorf ‘geen goede maatstaf’ voor een loonsverhoging omdat er al maatregelen vanuit de overheid komen om de gevolgen van de geldontwaarding te verzachten. Ook denkt de directie van het bedrijf dat mensen luxewinkels als eerste links zullen laten liggen nu veel zaken duurder worden.

