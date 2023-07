Piet Heintunnel en IJtunnel weer open na urenlange storing

UpdateDe Piet Heintunnel, die maandagmiddag dicht was vanwege een storing met de intercom, is weer open. De IJtunnel was eerder op de dag ook dicht vanwege een probleem met de ventilatie, maar is om 14.45 uur weer opengegaan. Vanwege de sluitingen had de gemeente op verzoek van de politie de slagbomen van de knip opengezet.