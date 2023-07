Piet Heintunnel gesloten voor verkeer, IJtunnel weer open na urenlange storing

Halsema sluit woning in West na explosie en drugshan­del, minderjari­gen opgepakt

Burgemeester Femke Halsema heeft een woning aan de Staalmeesterslaan in Amsterdam-West gesloten nadat in het pand op 9 juli een explosie plaatsvond. Ook is in die woning eerder een grote hoeveelheid softdrugs gevonden.