Piet Saan (1927-2023) kon smakelijk vertellen over een olifantentransport naar Artis en het takelen van de Gouden Koets

Wat we kunnen leren van praten over onze stoelgang: ‘We hebben allemaal weleens diarree’

Mensen vinden het vaak ongemakkelijk om over diarree te praten of om ermee naar de huisarts te gaan. Vaak is deze dunne ontlasting vrij onschuldig, maar wanneer is het slim om naar de dokter te gaan? En wat doe je als een kind diarree heeft?

8 februari