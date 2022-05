Plan voor tweede islamitische middelbare school in Amsterdam lijkt te sneuvelen: negatief advies

Volledig scherm Het Amsterdamse Cornelius Haga Lyceum is tot nu toe de enige middelbare islamitische school in Amsterdam. © Hollandse Hoogte/ANP

Dat laat het bestuur van de islamitische basisscholen El Amien I en II dinsdagochtend weten in een persbericht. Het bestuur haalde genoeg handtekeningen van ouders op om in aanmerking te komen voor de oprichting van een nieuwe school.

Op dit moment is het inmiddels omstreden Cornelius Haga Lyceum de enige middelbare islamitische school in Amsterdam en dat lijkt zo te blijven. Minister van Onderwijs Dennis Wiersma zou in de loop van dinsdag officieel bekend maken welke 11 landelijke initiatieven voor bijzonder middelbaar onderwijs in aanmerking komen voor financiering. Het lijkt erop dat de meeste aanvragen worden afgewezen. Volgens NRC heeft de onderwijsinspectie negen van de initiatieven van een negatief advies voorzien, vooral omdat de ingediende plannen tekortschieten bij het vak burgerschap.

In Amsterdam liggen er twee plannen voor voortgezet islamitisch onderwijs. Naast El Amien is er een initiatief van Stichting Islamitisch Onderwijs Noord-Holland (SIO NH) voor een islamitische mavo, College Fiducie. Ook hier heeft de inspectie negatief over geadviseerd. SIO NH wil behalve een mavo ook nieuwe basisschool oprichten. Voor de basisschool kreeg ze wel een positief inspectieadvies, aldus SIO NH-bestuurder Yusuf Altuntas.

Kwalitatief goed onderwijs

Directeur-bestuurder Younes Hanin van El Amien is teleurgesteld over de afwijzing door de minister, omdat steeds meer ouders een ‘kwalitatieve’ middelbare islamitische school wensen, stelt hij in het persbericht.

Sinds 1 november 2020 is de oprichting van nieuwe scholen op papier vergemakkelijkt door een nieuwe wet. De Wet meer ruimte voor nieuwe scholen maakt het moeilijker voor gemeenten om nieuwe scholen tegen te houden en hecht minder belang aan de vraag of er in een stadsdeel al genoeg onderwijsaanbod is. Het is met name bepalend of er genoeg steunverklaringen zijn verzameld onder geïnteresseerde ouders. Voor de plannen voor nieuwe islamitische middelbare scholen in Amsterdam was dit dus het geval, maar desalniettemin lijken ze er nu toch niet te komen.

Yusuf Altuntas, voorzitter van SIO NH, wil bij een definitieve afwijzing een rechtszaak aanspannen. Volgens Altuntas worstelen scholen met de inhoud van burgerschapsvorming. “Daar verstaat iedereen wat anders onder. Alleen wij dreigen daar nu op te worden afgerekend. Dat voelt onrechtvaardig.”

Hanin denkt nog na over een vervolgstap en het eventueel indienen van een bezwaar.