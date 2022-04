Plein ’40-’45 schudt grijs imago af

Nieuws Twintig weken wachten op een rijexamen: kalender van het CBR zit ramvol

De wachttijd voor een rijexamen bij de CBR-locatie in Amsterdam is opgelopen tot negentien weken. Rijschoolhouders boeken maanden vooruit en plannen van leerlingen vallen in duigen. ‘Ik wil mijn rijbewijs om zelf mijn familie op te halen uit Oekraïne.’

30 maart